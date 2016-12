Frank Ocean/Nights/Blond

Abrão/Aguas do Ganges (Takata)/Abrão EP

De La Soul/Pain/And The Anonymous Nobody

Four Tet/Moma/Randoms

Stee Downes/Never Good Enough/The Bigger Picture

Gus Gus/Crossfade (Maceo Plex Mix)/Mexico

Fatima /It Keeps Raining/Still Dreaming

Cassius/Blue Jean Smile/Ibifornia

Bengale/Dernier Tramway/Jetaimemonamourlavieestbelle

Outcast/I'll Call Before I Come/Stankonia

YG/She Wish Whe Was/Still

BrazyToby Tobias/Sloflava/Rising Son