LES DEPRESSIONS NERVEUSES
PLAYLIST DU JEUDI 20/10/2016
PLAYLIST DU JEUDI 21/10/2016/2016
BEIRUT Nantes
THE DIVINE COMEDY Napoleon complex
THE DIVINE COMEDY To the rescue
LA REPRISE
YVES SIMON Au pays des merveilles de Juliet
DUCK DUCK GREY DUCK Au pays des merveilles de Juliet
LES CONCERTS
THE WEDDING PRESENT Kennedy
WARHAUS The good lie
L’INTERVIEW – DAMIEN DEBARD– L’EPICERIE MODERNE
WOVENHAND Long horn
WILD BEASTS Tough guy
TORTOISE Rock on (David Essex)
KEVIN MORBY Dorothy
MICHAEL KIWANUKA Love & hate
TINARIWEN Toumast tincha (live inParis)
PEACHES Fuck the pain away
RY X Only
THE NOTWIST Pilot (live)