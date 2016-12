LES DEPRESSIONS NERVEUSES

PLAYLIST DU JEUDI 21/10/2016/2016

BEIRUT Nantes

THE DIVINE COMEDY Napoleon complex

THE DIVINE COMEDY To the rescue

LA REPRISE

YVES SIMON Au pays des merveilles de Juliet

DUCK DUCK GREY DUCK Au pays des merveilles de Juliet

LES CONCERTS

THE WEDDING PRESENT Kennedy

WARHAUS The good lie

L’INTERVIEW – DAMIEN DEBARD– L’EPICERIE MODERNE

WOVENHAND Long horn

WILD BEASTS Tough guy

TORTOISE Rock on (David Essex)

KEVIN MORBY Dorothy

MICHAEL KIWANUKA Love & hate

TINARIWEN Toumast tincha (live inParis)

PEACHES Fuck the pain away

RY X Only

THE NOTWIST Pilot (live)