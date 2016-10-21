LES DEPRESSIONS NERVEUSES

PLAYLIST DU JEUDI 20/10/2016

PLAYLIST DU JEUDI 21/10/2016/2016

 

BEIRUT  Nantes

THE DIVINE COMEDY   Napoleon complex

THE DIVINE COMEDY   To the rescue

 

LA REPRISE

YVES SIMON   Au pays des merveilles de Juliet

DUCK DUCK GREY DUCK   Au pays des merveilles de Juliet

 

LES CONCERTS

THE WEDDING PRESENT   Kennedy

WARHAUS   The good lie

 

L’INTERVIEW – DAMIEN DEBARD– L’EPICERIE MODERNE

WOVENHAND   Long horn

WILD BEASTS   Tough guy

TORTOISE   Rock on (David Essex)

KEVIN MORBY   Dorothy

MICHAEL KIWANUKA   Love & hate

TINARIWEN   Toumast tincha (live inParis)

PEACHES   Fuck the pain away

RY X   Only

THE NOTWIST   Pilot (live)