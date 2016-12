PlayList 27.10.16

Major Lazer feat Wild Belle / Be Together (Cut Snake Remix) / Peace is the Mission (remixes)

Mr. Oizo / All Wet (feat Siriusmo) / All Wet

Yello / Cold Flame / Toy

Frank Ocean / Pink + White / Blond

The Sunshine Underground / Sunbeam / Luminescent

Anohni / Hopelessness / Hopelessness

Trentmoller / One Eye Open / Fixion

Acid Arab / Saraya 303 / Musique De France

Soul Clap feat Nick Monaco & Billy "Bass » Nelson / Future 4 Love / Soul Clap

Jagwar Ma / Loose Ends / Every Now & Then

Jamie Lidell / Julian / Building A Beginning

Danny Brown / Really Doe /Atrocity Exhibition