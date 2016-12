LES DEPRESSIONS NERVEUSES

BABYBIRD Goodnight

RICHARD HAWLEY Heart of oak

LA REPRISE

PULP Common people

WILLIAM SHATNER & JOE JACKSON Common people

LA REEDITION

THE HUMAN LEAGUE Seconds

CHRIS COHEN Torrey pine

LEONARD COHEN You want it darker

LES CONCERTS

AARON Blouson noir

BENJAMIN BIOLAY PalermoHollywood

MARVIN JOUNO L’avalanche

PJ HARVEY 50 ftqueenie

LE LIVRE LUCIOLES

Véronique OVALDE – «Soyez imprudents les enfants» (Flammarion)

DOMINIQUE A Immortels (live Radio 3)

LES NOUVEAUTES

SPECIAL COFFRET LES INROCKUPTIBLES- 30

NIRVANA Come as you are (Nevermind – 1991)

MGMT Kids (Oracular spectacular – 2007)

TAME IMPALA Let it happen (Currents - 2015)

MISSY ELLIOTT Geturfreak on (Miss E…So addictive - 2001)

KAVINSKY Nightcall (Nightcall – 2010)

TERRY CALLIER Love theme from Spartacus (Timepeace 1998)

MERCURY REV Holes (Desrter’s son – 1998)

ALGIERS Blood (Algiers– 2015)