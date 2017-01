LES DEPRESSIONS NERVEUSES

PLAYLIST DU JEUDI 12/01/2017





DAVID BOWIE This is notAmerica

LA REPRISE

DAVID BOWIE Ashes to ashes

WARPAINT Ashes to ashes

WARPAINT So good

CAT’S EYES Drag

CAT’S EYES Standoff

THE HORRORS Who can say

KINGS OFLEON Find me

THE PRETENDERS Alone

LA REEDITION

THE RAMONES Blitzkrieg pop

THE RAMONES Havanaaffair

THE RAMONES Now I wanna sniff some glue

LES CONCERTS

CLARIKA Le Lutetia

LE LIVRE LUCIOLES

MARCUS MALTE – “Le garcon” (editions Zulma)

TAXI GIRL Cherchez le garçon

ADRIEN SOLEIMAN La nuit tombée

LES NOUVEAUTES

LONDONGRAMMAR Rooting for you (single)

MIOSSEC Mobilis in mobile (L’Affaire Luis Trio – Réédition Mammifères)

THE XX Dangerous (I see you)

THE XX On hold (I see you)

SOHN Conrad (Rennen)

SOHN Hard liquor (Rennen)

DAVID BOWIE When I met you (ep No plan)

THE DROPKICK MURPHYS 4-15-13 (11 short stories of pain & glory)

ALBIN DE LA SIMONE Le grand amour (L’un de nous)