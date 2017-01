The Flaming Lips=There Should Be Unicorns=Oczy Mlody

The XX=Replica=I See You

Bonobo=Outlier=Migration

SOHN=Falling=Rennen

Saycet=Volcano=Mirage

The XX=Dangerous=I See You

Petar Dundov=New Hope=At The Turn Of Equilibrium

Mark Pritchard=Under The Sun=Under The Sun

C Duncan=Jupiter=The Midnight Sun

Marek Hemmann=Purple=Moments

Dan Lissvik=I=Midnight

The XX=Say Something Loving=I See You