LES DEPRESSIONS NERVEUSES

PLAYLIST DU JEUDI 19/01/2017

THE WOODENTOPS Move me

WOODS Fool moon

KEVIN MORBY I have been to the mountain

WU LYF Concrete gold

LUH Unites

LA REPRISE

PETER GABRIEL Solsbury hills

ERASURE Solsbury hills

LES CONCERTS

GUILLAUME PERRET Heavy dance

CHRISTOPHE Drone

THE NOTWIST Consequence

JULIEN GASC Les pages anonymes

TEMPLES Moon milk

LA REEDITION

R.E.M Low (Out of time)

R.E.M Losing my religion (Demo 2 - Out of time)

L’HOMMAGE – WILLIAM ONYEABOR

HOT CHIP VS WILLIAM ONYEABOR Atomic bomb

LES NOUVEAUTES

GRANDADDY Way we want (Last place)

GRANDADDY This is the past (Last place)

RUTS DC Psychic attack (Music must destroy)

AGORIA Up all night (ep Up all night)