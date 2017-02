LES DEPRESSIONS NERVEUSES

MODERN ENGLISH Life in the gladhouse

MODERN ENGLISH Trees

LES CONCERTS

THE STOOGES Gimme danger

UKSUBS This chaos

TV SMITH It’s warning up

SHAME Gold hold

CAGE THE ELEPHANT Cold cold cold

HOT CHIP Huarache light

THE NOTWIST Pick up the phone

LAMBCHOP Writer

NZCA LINE Chemical is obvious

LE LIVRE LUCIOLES

JEAN HEGLAND “Dans la forêt » (Editions Gallmeister)

SYLVAN ESSO Play it right

NOUVELLE VAGUE A forest (The Cure)

LES NOUVEAUTES

JOE GODDARD Music is the answer (Electric lines)

REAL ESTATE Darling (In mind)

ELBOW Trust the sun (Little fictions)

MOON DUO The death set (Occult architecture)

RODOLPHE BURGER Poème or (Good)

RODOLPHE BURGER Providence (Good)

OCTAVE NOIRE Un nouveau monde (Néon)

TEMPERANCE Take shelter (Temperance)