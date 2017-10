LES DEPRESSIONS NERVEUSES

PLAYLIST DU JEUDI 28/09/2017

NEIL YOUNG Heart of gold

SUN KIL MOON Carry meOhio

MARK EITZEL The last ten years





LES CONCERTS

LADY SIR Accidently yours

IBEYI Oya

BETH DITTO In and out

MOUNTAIN BIKE This lonely place

ARCADE FIRE Put your money on me

LCD SOUNDSYSTEM I used to

LA REPRISE

DAVID BOWIE Rebel rebel

SEU GEORGE Rebel rebel





LA REEDITION

NATALIE MERCHANT Carnival (The Natalie Merchant collection)





LE LIVRE LUCIOLES

RON RASH –«Par le vent pleuré» (Ed Seuil)

THE JEFFERSON AIRPLANE White rabbit





LES NOUVEAUTES

MORRISSEY Spent the night in bed (Low in high school)

BJORK The gate

ETIENNE DAHO Les flocons de l’été (Blitz)

CHARLOTTE GAINSBOURG Rest (Rest)

CHARLOTTE GAINSBOURG Deadly Valentine (Rest)

BECK Up all night (Colors)